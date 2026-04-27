Никто не захотел ремонтировать видовую площадку XIX века в Ярославле

В Ярославле признан несостоявшимся конкурс по поиску подрядной организации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Площадка видовая», XIX в., на Волжской набережной в Ярославле. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке»,— указывается на площадке госзакупок.

Компанию для ремонта исторического строения искало МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Начальная цена контракта — 41,9 млн руб. Проектом предусмотрены усиление существующего фундамента, восстановление колонн, нижней площадки, боковых подпорных стен и центральной лестницы в соответствии с первоначальным проектом архитектора Н.С. Шашина, а также иные работы. Предполагается, что комплекс мер по сохранению объекта будет выполнен за 5,5 месяца.

Алла Чижова