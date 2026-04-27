Суд не удовлетворил жалобы на решение об изъятии активов «Корпорации СТС»

В силу вступило решение суда об изъятии активов ООО «Корпорация СТС» в пользу государства, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Апелляционные жалобы девяти заявителей остались без удовлетворения, решение суда осталось без изменений.

В конце ноября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял активы, принадлежащие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них: энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит», «Нижневартовская энергосбытовая компания», тюменский региональный мусорный оператор «ТЭО» и другие. В начале апреля девять физических лиц обжаловали решение.

Все имущество, по данным ведомства, бизнесмены получили благодаря коррупционным связям, в том числе с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который также оказался среди ответчиков. Ранее суд изъял в доход государства «Корпорацию СТС», общая капитализация которой составляет почти 40 млрд руб.

