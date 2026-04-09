9 физлиц обжаловали решение об изъятии в доход РФ активов «Корпорации СТС»

Девять физических лиц из числа ответчиков обжаловали решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об изъятии в доход государства части активов ряда организаций, которые входили в холдинг «Корпорации СТС», сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в конце ноября 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял активы, принадлежащие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них: энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит».

Все имущество, по данным надзорного ведомства, бизнесмены получили благодаря коррупционным связям, в том числе с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который также оказался среди ответчиков. Ранее суд изъял в доход государства «Корпорацию СТС», общая капитализация которой составляет почти 40 млрд руб.

Артем Путилов