РБК: правительство смягчило требования к разработчикам ИИ

Власти доработали законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России». Из документа убрали требования к наборам данных, предназначенным для обучения моделей, сообщил Радио РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В законопроекте содержались требования, согласно которым модели, претендующие на статус суверенных и национальных, обучались только на данных, созданных российскими физическими и юридическими лицами (на русском языке). Представители бизнеса отмечали, что релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно и что такое ограничение приведет к деградации качества моделей.

По словам источника РБК, из новой версии проекта закона также исключили требование для сервисов с аудиторией более 500 тыс. пользователей регистрироваться в качестве организатора распространения информации. Кроме того, убрали требование о разработке и обучении суверенных и национальных моделей гражданами России. Как уточнил представитель господина Григоренко, сейчас законопроект дорабатывается на площадке АНО «Цифровая экономика».

Законопроект был опубликован правительством в марте. Он предусматривал введение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». Предполагалось, что в госинформсистемах и на объектах критической информационной инфраструктуры будут применять только доверенные модели из специального реестра. Речь шла о моделях, которые прошли сертификацию безопасности, обрабатывают данные только на территории России и подтвердили качество у отраслевых регуляторов. Проект вызвал критику со стороны представителей бизнеса. Они предупредили, что инициатива приведет к росту затрат на внедрение ИИ на 20–40% и замедлит вывод продуктов на рынок в полтора-два раза. 14 апреля «Единая Россия» предложила смягчить требования законопроекта.

