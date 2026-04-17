ИИ-законопроект не прошел бизнес-контроль

Бизнес раскритиковал законопроект об искусственном интеллекте. Компании боятся роста издержек, замедления разработки и правовых конфликтов. Документ разработало Минцифры, недавно его опубликовали для общественного обсуждения. Отзывы оставили около 150 экспертов, в том числе представители «Роснефти», «МегаФона» и Wildberries, а также Торгово-промышленной палаты.



Закон устанавливает основные принципы работы с нейросетями, их разработки и применения, а также ответственность за возможный ущерб. Модели разделены на несколько категорий: «суверенные» и «национальные» получат государственную поддержку. А еще могут стать «доверенными», и тогда, после одобрения ФСБ, их разрешат использовать в госсистемах и критической инфраструктуре.

Что именно смущает бизнес, объясняет вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Бизнес говорит: искусственный интеллект — это нечто новое, что появилось в нашей жизни, и если мы сейчас начнем жестко его регулировать, можем прийти к серьезному отставанию из-за ограничений. В законопроекте больше всего вопросов вызывает размытость формулировок, особенно все, что касается интеллектуальной собственности. Понятно, что это очень важная категория, но мы же понимаем, что ИИ использует те данные, которые у него есть. И где здесь обозначить правоприменительные границы, когда наступает ответственность?

Критически важно сформировать корректные нормы, которые не приведут к массовым наказаниям и нежеланию вообще использовать созданные нейросетью продукты».

Самым спорным моментом многие компании называют требования к так называемым «суверенным» моделям ИИ. Например, «Роснефть» заявила, что обрабатывать данные для их обучения только на территории страны технически невозможно. У бизнеса есть конкретные предложения по доработке законопроекта, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев:

«Необходимо дифференцировать регулирование в зависимости от сферы применения ИИ. Одно дело — область, влияющая на государственную безопасность, суверенитет и критическую инфраструктуру. Там должно быть наиболее серьезное регулирование и полный контроль государства. Применение ИИ во всех остальных отраслях должно быть рекомендательным.

Кроме того, регулирование можно улучшить, разделив группы риска. Первая группа (B2C) отличается высокими возможностями негативного влияния на конечных потребителей. Вторая (B2B) может влиять на предоставляемые гражданам товары и услуги опосредованно. А третья группа, где решаются исключительно технические задачи, никак не повлияет на аудиторию. Ряд положений документа эту специфику не учитывает. И маркировка, и идентификация синтезированного материала на соответствие духовно-нравственным ценностям просто неприменимы к третьей категории.

Поэтому, по нашему мнению, идентификация должна устанавливаться только для группы B2C — для защиты граждан от введения в заблуждение».

Кто именно будет обязан использовать «суверенные» и «национальные» модели, в тексте не указано. Этот вопрос позднее решит правительство.

Астон О'Салливан