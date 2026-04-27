Шахтеры в ЛНР пожаловались на долги по зарплате от банкротящегося инвестора

Рабочие трех луганских шахт, находившихся под управлением ростовского инвестора «Донские угли», пожаловались на долги предприятия по зарплате. Компания запустила процедуру банкротства. «Донские угли» — крупнейший угольный инвестор в ЛНР.

По данным RTVI, на задержки зарплаты и массовые сокращения пожаловались сотрудники трех предприятий — «Красный партизан», «Должанская-Капитальная» и шахта имени Я. М. Свердлова. По словам одного из сотрудников «Красного партизана», шахту передали инвестору в 2024 году, после чего начались проблемы с зарплатой. В начале 2026 года горняков, как утверждается, уведомили о сокращении в течение двух месяцев, а в марте 2026 года шахты закрылись. Зарплату за отработанные три месяца этого года шахтеры не получили, без средств остались почти 1200 человек.

РБК пишет, что Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Донские угли». Разбирательство инициировано самой компанией — она подала иск о банкротстве 25 февраля. Временным управляющим назначен Рустем Нурмухаметов, его отчет по итогам процедуры будет рассмотрен 1 октября. В деле о банкротстве заявлены три кредитора: ООО «Энергосбыт Луганск», ООО «Мера» и ООО «Промремэнерго».

ООО «Торговый дом "Донские угли"» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2020 году. Компания принадлежит Виталию Донченко (5%) и Олегу Князеву (95%). До начала СВО компания продавала уголь на юге России, а в 2024 году ей передали в аренду десять шахт в ЛНР. К 2025 году «Донские угли» вернули семь шахт правительству ЛНР из-за нерентабельности. Согласно отчетности, за 2025 год компания получила чистый убыток в размере 11,2 млрд руб. Одновременно резко выросла долговая нагрузка: совокупные обязательства компании превысили 25,7 млрд руб., включая 13,6 млрд руб. краткосрочных займов и 5,7 млрд руб. кредиторской задолженности.