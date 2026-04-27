Вылет нескольких авиарейсов из Внуково отложен из-за непогоды

В аэропорту Внуково отложен вылет нескольких рейсов в ожидании улучшения метеоусловий. Согласно пресс-релизу аэропорта, из-за снегопада видимость составляет менее 1000 м. Пассажиров этих рейсов высадили, они находятся в терминале.

По данным Telegram-канала Baza, за ночь более 50 самолетов не смогли покинуть столицу из-за непогоды. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра. «Мостранс» сообщает о десятках упавших деревьев в Подмосковье. Дептранс призвал москвичей по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.