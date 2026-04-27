Военный получил условный срок за ложное сообщение о бомбе в аэропорту Толмачево

В Новосибирске к трем годам условно с испытательным сроком два года приговорили военнослужащего, который обвинялся в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба гарнизонного суда.

По материалам дела, 14 января 2026 года военный, находясь в кафе в аэропорту Толмачево, оставил свой рюкзак рядом с одним из пассажиров. Ему он сообщил, что в рюкзаке находится взрывное устройство, которое в ближайшее время будет приведено в действие, после чего скрылся.

В аэропорт незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб. В ходе обследования рюкзака и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Как писал «Ъ-Сибирь», за серию ложных звонков о минировании в Красноярске будут судить 14-летнего школьника. По данным следствия, подросток увлекся сваттингом (форма киберпреступления, при которой злоумышленник сообщает в полицию о ложной угрозе по адресу жертвы).

Илья Николаев