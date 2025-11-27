За серию ложных звонков о минировании в Красноярске осудят 14-летнего школьника

В Красноярске перед судом предстанет 14-летний подросток, обвиняемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 2,5 лет, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, фигурант дела в январе 2024 года увлекся сваттингом (форма киберпреступления, при которой злоумышленник сообщает в полицию о ложной угрозе по адресу жертвы. — «Ъ-Сибирь»). Школьник изучал обучающие материалы и информацию из Telegram-групп и чатов, посвященных этой теме. Он создал в мессенджере профиль и несколько каналов, на которых публиковал посты, а также записи своих ложных звонков о минировании. Кроме того, согласно материалам дела, подросток разместил прайс-лист с услугами, среди которых были обучающие материалы по сваттингу, блокировка аккаунтов и анонимные номера. Впоследствии несовершеннолетний познакомился в чате Telegram с пользователем под вымышленным именем.

По версии правоохранителей, знакомый предложил фигуранту дела совместно зарабатывать на заказах по сваттингу. Они обменивались заявками и поочередно совершали звонки с использованием анонимных номеров. В январе прошлого года, установило следствие, подросток в компьютерном клубе в Иркутске выполнил заказ о ложном минировании школы №144 в Красноярске.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика продолжается.

Александра Стрелкова