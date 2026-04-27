Вступил в силу приговор экс-главе новосибирской инспекции Госстройнадзора

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор бывшему начальнику инспекции Госстройнадзора региона Алексею Нечунаеву, жалобу его защитников — без удовлетворения. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Дарья Нестерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приговор Алексею Нечунаеву Железнодорожный райсуд вынес в ноябре 2025 года. По ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере) ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн 369 тыс. руб. Кроме того, у осужденного конфискована денежная сумма 274 тыс. руб., эквивалентная размеру взятки.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года начальник инспекции Госстройнадзора региона через посредника получил от руководителя стройфирмы 250 тыс. руб. и бутылку коньяка Camus XO стоимостью 23,9 тыс. руб. Взамен, считают правоохранители, он помог в выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации, а также покровительствовал компании.

Защита Алексея Нечунаева настаивает на его невиновности.

Илья Николаев