Экс-глава инспекции госстройнадзора осужден в Новосибирске

Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес решение по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении 63-летнего бывшего начальника инспекции Госстройнадзора региона Алексея Нечунаева.

Согласно материалам дела, в марте 2024-го Алексей Нечунаев через трех посредников получил от руководителя коммерческой организации, занимавшейся строительством жилых домов в Новосибирской области, 250 тыс. руб. и бутылку коньяка стоимостью 23,9 тыс. руб. Взамен, считают правоохранители, он помог в выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации, а также покровительствовал компании. Обвинение запрашивало для фигуранта дела лишение свободы сроком на девять лет.

Суд приговорил Алексея Нечунаева к семи годам колонии строгого режима. Бывший чиновник лишен права занимать должности в органах исполнительной власти сроком на пять лет. Также он обязан выплатить штраф в пятикратном размере полученной взятки.

Свою вину Алексей Нечунаев в ходе судебного разбирательства отрицал.

Михаил Кичанов