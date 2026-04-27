Китай построил крупнейшее в мире судно-газовоз на 180 тысяч кубометров СПГ

China Merchants Heavy Industry Со. построила и передала в воскресенье сингапурскому заказчику крупнейшее на сегодняшний день независимо спроектированное и построенное судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает агентство «Синьхуа», газовоз Celsius Georgetown длиной 298,8 м и шириной 48 м способен перевозить 180 тыс. кубометров СПГ. Судно оснащено двухтопливной малооборотной двигательной установкой. В настоящий момент оно держит курс на Сингапур.

По словам менеджера судостроительной компании Лу Цзиньлуна, в планах строительство шести подобных газовозов. Второе судно, как ожидается, будет передано заказчику через три месяца.

Эрнест Филипповский