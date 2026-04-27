Иностранный турпоток в Пекине вырос на 34% с начала года

С начала года к концу апреля пункты пропуска в Пекине зарегистрировали более 2,28 млн пересечений границы иностранными гражданами в обоих направлениях, что на 34% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные пограничного контроля, около 828 тыс. иностранных туристов (70,4% въездного турпотока) воспользовались политикой безвизового въезда и разрешениями на временный въезд.

Рост въездного туризма в Пекине отчасти объясняется постоянной оптимизацией политики безвизового режима. Сейчас КНР ввела односторонний безвизовый режим для 50 стран, а также увеличила до 55 число государств, гражданам которых разрешено 240-часовое пребывание в Китае без визы на транзитных маршрутах.

Эрнест Филипповский