В МИД РФ назвали минимальной возможность сокращения ядерных арсеналов в мире

Возможность сокращения ядерных арсеналов и полного отказа от них среди стран «ядерной пятерки» (США, РФ, Великобритания, Франция, Китай) в нынешних условиях минимальна, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

По словам господина Белоусова, Россия разделяет стремление человечества к «безъядерному миру», однако реализация этой цели требует благоприятного военно-политического климата, которого сейчас нет.

«Надо признать, что в нынешних сложнейшей условиях нарастающей дестабилизации международной обстановки, роста напряженности, происходящей по вине наших оппонентов деградации отношений между ядерными государствами такая возможность мизерна»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Как добавил представитель МИД, действия западной «ядерной тройки» (США, Франция, Великобритания) по наращиванию арсеналов и созданию новой инфраструктуры на территориях неядерных союзников свидетельствуют скорее об откате в вопросах разоружения.