В Чаде 42 человека стали жертвами конфликта двух семей из-за источника воды

Минимум 42 человека погибли на востоке Чада в районе Иготе в результате конфликта между двумя семьями из-за колодца с водой. По данным властей, еще 10 человек получили ранения.

Как сообщает Tchad Infos, конфликт из-за источника воды быстро перерос в цикл ответных действий в провинции.

Для урегулирования ситуации президент страны Махамат Идрисс Деби Итно направил в регион высокопоставленную миссию, включая вице-премьера Лимана Махамата и министра обороны Иссаку Малуа Джамуса. Как подчеркнул вице-премьер, данные события «не являются классическим межобщинным столкновением», а скорее — затянувшийся конфликт семей.

Кроме судебного разбирательства власти предложили посредничество между сторонами. В правительстве сообщили об опасении, что напряженность может усугубиться из-за нестабильности в соседнем Судане, откуда в восточные провинции Чада прибывают беженцы.