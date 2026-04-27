В Берлине допустили запрет российской и советской символики 8-9 мая

Символику России и СССР, скорее всего, снова запретят в Берлине на 8 и 9 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции.

Как пояснили в ведомстве, план обеспечения безопасности в эти даты еще находится в стадии доработки, но власти намерены придерживаться практики прошлых лет. «Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год»,— сообщили в берлинской полиции.

В 2024 и 2025 годах полиция Берлина издавала распоряжения, запрещающие использование российских и советских флагов, георгиевских лент, транспарантов и исполнение военных маршей вблизи советских мемориалов, включая Трептов-парк. Свои действия немецкие власти объясняют необходимостью предотвратить возможные конфликты между активистами с разными политическими взглядами и обеспечить общественную безопасность.