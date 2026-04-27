«Известия»: «Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» намерена закрыть в этом году 150 магазинов, сообщают «Известия». Информацию об оптимизации сети подтвердила директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева, назвав закрытие точек «плановой работой по повышению качества сети».

В 2025 году ритейлер уже закрыл 93 магазина, сократив общее количество на 10%. Эксперты и источники издания связывают такие меры с перетоком покупателей в онлайн-сегмент и проблемами с ассортиментом: компании не удалось получить лицензии на реализацию люксовых брендов, включая Chanel.

По итогам прошлого года «Лэтуаль» впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток, который превысил 1 млрд руб., при снижении выручки на 6%. В компании подчеркивают, что сейчас пересматривают эффективность локаций и адаптируются к изменениям потребительского поведения.