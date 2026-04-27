Неизвестные захватили грузовое судно у берегов Сомали

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате грузового судна у берегов Сомали. Инцидент произошел в 11 км к северо-востоку от сомалийского порта Гаракад.

Как сообщило ведомство в соцсети Х, группа неустановленных лиц поднялась на борт сухогруза, после чего судно было перенаправлено в территориальные воды Сомали. Информации о том, кто именно стоит за захватом, а также данных о состоянии экипажа и национальной принадлежности судна на данный момент нет.