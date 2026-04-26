Двухмесячная норма осадков выпадет в Москве к концу апреля

К концу апреля в Москве выпадет двухмесячная норма осадков, сообщил в Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Он будет действовать до вечера вторника, 28 апреля.

27 и 28 апреля в Москве и области ожидается сильный ветер около 17-20 м/с., сообщили в Гидрометцентре. Днем прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура в Москве в понедельник и вторник опустится до 2 — 4 °C днем и до -1 °C ночью. Водителей предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

В первые числа мая в Гидрометцентре прогнозируют потепление до +9 °C днем, передает ТАСС. 1 мая ожидается облачная погода, небольшие осадки. Прогнозируется западный ветер со скоростью 2-7 м/с.