Запорожская АЭС на час потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС снова временно потеряла внешнее электроснабжение, сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X. Агентство уточнило, что это произошло в 15-й раз с начала боевых действий на Украине.

«Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час»,— отметили в МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила «РИА Новости», что при временной потере внешнего электроснабжения персонал станции отработал оперативно. ЗАЭС час питалась от дизель-генератора. Сейчас система энергоснабжения восстановлена.