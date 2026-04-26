Госдеп США в годовщину Чернобыля почтил память ликвидаторов

Государственный департамент США в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил о признании памяти погибших и воздал должное мужеству ликвидаторов последствий катастрофы. В американском внешнеполитическом ведомстве особо отметили подвиг жителей России, Белоруссии и Украины, участвовавших в ликвидации последствий трагедии.

В Госдепе подчеркнули, что авария на Чернобыльской АЭС подтолкнула США и их партнеров к укреплению международных стандартов и протоколов безопасности в атомной отрасли. Катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной аварией в истории по масштабам ущерба и последствиям.

Взрыв на четвертом энергоблоке станции привел к масштабному радиоактивному загрязнению. Ликвидаторы, работавшие в зоне поражения, подвергались огромному риску для жизни и здоровья. К ликвидации последствий аварии были привлечены более 800 тыс. человек со всего Советского Союза.