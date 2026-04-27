Риски сдвинулись за границу

В конце 2025 года страховые компании РФ расширили сотрудничество с перестраховщиками из дружественных стран, начав передавать риски в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, а также продолжили передавать риски в Иран. По словам экспертов, это позволяет хотя бы отчасти разгрузить ключевого игрока на рынке перестрахования — РНПК.

О том, что в конце 2025 года российские страховщики начали перестраховывать риски в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане, “Ъ” рассказали три собеседника на рынке страхования. По словам одного источника “Ъ” из крупной страховой компании, речь идет о единичных сделках. Передаются риски по страхованию имущества и авиационному каско, указывает другой страховщик. Как отмечает еще один собеседник “Ъ”, страны предлагают емкости от $1 млн до $5 млн на один риск. Расчеты номинированы в долларах, но идут в рублях, рассказывает собеседник “Ъ” из крупной страховой компании.

В целом объем страховых премий, переданных на международный рынок, увеличился незначительно. «По нашей оценке, в 2025 году объем исходящей премии на международный рынок вырос по сравнению с 2024 годом ориентировочно не более чем на 10–15%»,— говорит директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. Помимо Белоруссии, сделки носили точечный характер с участием Ирана, отмечает он. В 2025 году передачу рисков в эту страну поддержал ЦБ.

По словам советника практики страхования МЭФ Legal Ивана Рыбакова, основной спрос и потенциал перестрахования за границей сконцентрированы в сегменте страхования имущества юридических лиц — на него пришлось 52% всех переданных в перестрахование взносов. Далее следуют страхование предпринимательских рисков и автокаско, объем авиационных рисков невелик из-за санкционных ограничений, отмечает он.

До 2022 года российские СК перестраховывали риски в основном в Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции и США. В частности, по итогам 2021 года на международное перестрахование в недружественных странах пришлось 86% взносов. В период с 2022 по 2024 год объем премий, переданных за рубеж, сократился на 92%, до $28 млн — 2% от общего объема премий, переданных перестраховщикам, следует из данных ЦБ. По словам страховщиков, это были в первую очередь расчеты с Белоруссией. Кроме того, в этот год страховщики начали в тестовом режиме передавать риски в Иран.

Появление новых партнеров помогает разгрузить РНПК, но незначительно, сходятся во мнении страховщики и эксперты. Ориентировочная пропорция сегодня может выглядеть как 20% на собственном удержании, 75% в РНПК и 5% на рынках дружественных стран, поясняет господин Рыбаков. Наличие даже небольшой альтернативы — это позитивный сигнал, но для системы РНПК, через которую проходят крупнейшие риски страны, эти сделки пока незаметны, говорит он. В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

По мнению экспертов, санкционные риски остаются ключевым сдерживающим фактором для развития международного перестрахования. Западные страны внимательно отслеживают любые трансакции, которые могут способствовать обходу ограничений. Большинство контрагентов из стран СНГ стараются без особой нужды не связываться с санкционными рисками, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кроме того, для российских компаний сотрудничество с новыми странами несет определенные опасности, связанные с политической нестабильностью, возможными различиями в правовом регулировании, а также отсутствием опыта работы с новыми контрагентами, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Например, при неполучении выплаты от иностранного партнера может быть сложно отстоять свои права, говорит Иван Рыбаков.

Однако страховщики положительно оценивают развитие сотрудничества с новыми партнерами. В перспективе сотрудничество с региональными рынками может постепенно расширяться, но без резкого роста, тогда как наибольший потенциал с точки зрения емкости связан с Китаем и Индией, при условии выработки устойчивых механизмов взаимодействия с учетом санкционных ограничений, заключает Андрей Тверской.

Юлия Пославская