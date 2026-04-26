Орешкин исключил связь ограничений в интернете с замедлением экономики

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что отрицательная экономическая динамика в начале года не связана с ограничениями в интернете. Так он ответил на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина.

По словам господина Орешкина, существуют другие, гораздо более значимые факторы, влияющие на экономику, в том числе дефицит кадров и медленные структурные изменения. Он отметил, что ситуация в экономике остается очень непростой. Нехватка трудовых ресурсов мешает экономическому развитию, а внедрение технологий идет медленно. Именно эти проблемы, по мнению замглавы администрации президента, оказывают ключевое воздействие на текущую динамику.

Согласно оценке Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе. В ведомстве связывали динамику преимущественно с календарным фактором. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры для возобновления экономического роста, поддержки бизнеса и улучшения структуры занятости.