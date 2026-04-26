В Москве несколько человек отравились парами хлора в бассейне фитнес-клуба

Несколько человек отравились после похода в фитнес-клуб в Хлебозаводском проезде на юге Москвы. Инцидент на контроль взяло столичное управление прокуратуры.

По данным ведомства, люди обратились за медицинской помощью после посещения бассейна в фитнес-клубе. У всех выявили признаки отравления. Двоих человек доставили в больницу. Ход и результаты проверки представят в Симоновской межрайонной прокуратуре.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел в фитнес-клубе «СССР» в филиале университета «Синергия». Пострадали четыре человека. Baza сообщала, что всех четырех посетителей госпитализировали в токсикологическое отделение.

Предварительно, в бойлерной фитнес-клуба произошла авария, из-за которой разлилась хлорка. Очевидцы жаловались на резкий запах химиката не только в здании, но и на улице. На опубликованных с места ЧП кадрах видны машины скорой помощи. Из здания эвакуировали около 30 человек.