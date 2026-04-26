Axios: Израиль разместил «Железный купол» и войска в ОАЭ

Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты свою систему противовоздушной обороны «Железный купол» и военнослужащих для управления ею. Об этом со ссылкой на должностных лиц из Израиля и США сообщает издание Axios.

По словам одного из источников, решение направить батарею с перехватчиками и личным составом было принято лично премьер-министром Биньямином Нетаньяху после телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Произошло это вскоре после начала войны в Иране.

Издание отмечает, что ОАЭ, таким образом, стало первым иностранным государством, куда Израиль отправил батарею «Железного купола», что автоматически подняло обе страны на более высокий уровень. «Мы этого никогда не забудем,— цитирует издание высокопоставленного эмиратского чиновника.— Это было по-настоящему откровением — узнать, кто наши настоящие друзья».

По информации Министерства обороны ОАЭ, с начала ударов США и Израиля по Ирану в сторону Эмиратов иранцы выпустили примерно 550 баллистических и крылатых ракет и более 2200 БПЛА.

Николай Зубов