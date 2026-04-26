Брижит Макрон пожаловалась на тяготы жизни и мрачные стороны власти

Брижит Макрон рассказала в интервью газете La Tribune Dimanche о «моментах пессимизма», которые она пережила, будучи первой леди Франции.

«Я видела гнусность мира, глупость, злобу»,— заявила супруга французского президента, вступившего в должность в мае 2017 года. «Иногда мне трудно разглядеть голубое небо…» — призналась она.

«Раньше у меня была нормальная жизнь: дети, работа, взлеты и падения, как у всех. А эти десять лет пролетели так быстро… Они были такими насыщенными. Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо»,— сказала популярная, но постоянно подвергающаяся нападкам в социальных сетях 73-летняя супруга президента.

Брижит Макрон отметила, что ведет дневник, который она никому не показывала, и что это ей очень помогает.

Екатерина Наумова