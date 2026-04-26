В Петербурге простились с дирижером Сергеем Стадлером

Церемония прощания с народным артистом, главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером завершилась в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отпевание прошло в Исаакиевском соборе. Музыканта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Сергей Стадлер умер 20 апреля. Ему стало плохо на борту самолета во время рейса из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Господин Стадлер проводил ежегодные новогодние концерты в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве с 1995 года. С 1997-го организовывал циклы концертов «Музыка в залах Эрмитажа» в Санкт-Петербурге.