В NASA назвали безупречным запуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» прошел идеально, заявили представители NASA. Ракета была запущена в ночь на 26 апреля к Международной космической станции с космодрома Байконур.

«Запуск был безупречным, ступени "Союза" отработали идеально, доставив "Прогресс" на предварительную орбиту»,— сказали представители NASA, которые комментировали трансляцию «Роскосмоса» (видео опубликовано на странице NASA в соцсети Х).

«Прогресс МС-34» будет в полете несколько дней. Стыковка с МКС ожидается 28 апреля в 03:01 мск. Корабль доставит на станцию более 2,5 т ресурсов, в том числе запасы топлива, кислорода, питьевой воды, а также продовольствие и средства личной гигиены.