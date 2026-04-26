Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправился к МКС

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34», который был подготовлен к пуску и установлен на стартовую площадку двумя днями ранее, сообщили в Роскосмосе. Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны необходимых ресурсов, включая запасы топлива, кислорода, питьевой воды, а также продовольствие и средства личной гигиены.

Вместе с тем на орбиту отправили оборудование и расходные материалы для экспериментов. В частности, с помощью VR-очков ученые изучат влияние невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве. Они протестируют методы борьбы с потерей костной массы и изучат, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС. Дополнительно экипаж займется изучением регенерации и очистки воды на борту. Также среди грузов — новый скафандр «Орлан МКС» №8, предназначенный для работы в открытом космосе.

«Прогресс МС-34» будет в полете несколько дней. Стыковка с модулем ожидается «Звезда» 28 апреля в 03:01 мск