Ни телеграммом больше

Трафик в мессенджере Telegram с ограничением его работы в России сокращается: за март падение составило 18%. В то же время заметно растет активность в Max: в прошлом месяце трафик в нем вырос более чем на 60%. При этом до замедления Telegram в январе трафик национального мессенджера сократился более чем на 20%. Участники рынка считают, что пользователи адаптируются к ситуации: у аудитории сразу несколько мессенджеров для разных задач.

При замедлении Telegram в России трафик мессенджера в первом квартале заметно сократился. В феврале входящий мобильный трафик на площадку снижался на 10%, в марте — уже на 18%, тогда как в январе он вырос на 5%, следует из данных Digital Budget. У мессенджера Max до замедления Telegram в январе мобильный трафик сократился более чем на 20%, тогда как с началом ограничений площадки в феврале он начал расти — до 60% за март (см. таблицу).

Изменение динамики входящего мобильного трафика в российских мессенджерах в первом квартале 2026 года (% м/м) Выйти из полноэкранного режима Январь Февраль Март Telegram 5% –10% –18% Max –24% 8% 61% «VK Мессенджер» –58% 260% 0,40% Telega –47% 2100% 260% «Пачка» 3% 53% 5% Открыть в новом окне Источник: Digital Budget.

Объем десктопного входящего трафика на Telegram в марте также снизился на 22%. При этом исходящий трафик мессенджера за тот же период вырос на 66%, то есть пользователи активнее переходят из мессенджера на сторонние ресурсы, что в том числе позволяет участникам рекламного рынка реализовывать промокампании, пока есть такая возможность, считают в Digital Budget. В начале марта ФАС признала рекламу в Telegram и YouTube незаконной из-за блокировок площадок Роскомнадзором (см. “Ъ” от 25 марта). Позднее служба отсрочила запрет до конца 2026 года.

По данным Mediascope, в марте Telegram сохранил лидерство по аудитории в России: месячный охват площадки составил 94,27 млн человек (76,5% населения), среднесуточный — 72,2 млн (58,6%). Ранее “Ъ” писал, что у россиян в качестве альтернативы Telegram вырос интерес к азиатским мессенджерам, за март их аудитория в среднем увеличилась почти на 60%, тогда как главной заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega (см. “Ъ” от 13 апреля). В Telegram не ответили “Ъ”.

При этом, как отмечают в Digital Budget, у российских Telega и «VK Мессенджера» трафик в январе значительно сокращался, периодом пикового роста же для площадок стал февраль, это касается и корпоративного мессенджера «Пачка» (см. инфографику). По «Яндекс Мессенджеру» статистику в Digital Budget не привели.

В Telega рассказали “Ъ”, что в феврале—марте зафиксировали резкий рост аудитории, из-за чего сервису пришлось вводить списки ожидания и поэтапно подключать новых пользователей. Сейчас компания работает над развитием формата монетизации площадки, чтобы «получить средства на развитие инфраструктуры». 9 апреля стало известно, что приложение Telega было удалено из App Store. «Мы все еще не получили ответа от Apple по существу их претензий и, как следствие, не можем ничего исправить. Мы направили жалобу в ФАС и рассчитываем с помощью регулятора получить конкретику от платформы»,— добавили в Telega.

В пресс-службе «Яндекса» статистику за первый квартал года не привели, но отметили, что по итогам прошлого года аудитория «Телемоста» (включает в себя мессенджер «Яндекса») выросла в 3,5 раза и составила около 8 млн пользователей в месяц. К сервисам компании растет интерес не только у бизнеса, но и у обычных пользователей. В «Пачке» говорят, что ее трафик в марте вырос более чем вдвое по сравнению с февралем, за месяц зарегистрировалось более 8 тыс. компаний. Там добавляют, что, несмотря на рост интереса к продукту, сейчас она сосредоточена на развитии B2B-сегмента и не планирует пока выходить на B2C-рынок.

В мессенджере Max ответили “Ъ”, что на начало апреля количество зарегистрированных пользователей составило 110 млн, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн. У «ВКонтакте» дневная активная аудитория (DAU) выросла с начала марта на 5%, а общее время, которое проводят пользователи в соцсети в сутки,— на 9%, рассказали в компании.

Снижение трафика Telegram связано с тем, что пользователи ищут сервисы, которые гарантированно работают в России, говорит ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов. Аудитория не уходит, а меняет модель поведения: теперь держит по два-три мессенджера для разных задач, добавляет он.

Варвара Полонская