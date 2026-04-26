Число жертв теракта в Колумбии достигло 14

В департаменте Каука на юго-западе Колумбии террористы подорвали самодельное взрывное устройство на Панамериканском шоссе. По последним данным, погибли 14 человек, еще 38 получили ранения, среди пострадавших пятеро детей. Губернатор региона Октавио Гусман в соцсети Х назвал произошедшее терактом против гражданского населения.

Взрыв произошел в районе Эль-Тунель города Кахибио. Помимо человеческих жертв, нанесен серьезный ущерб дорожной инфраструктуре. Гусман сообщил, что больничная сеть работает на пределе возможностей. В связи с трагедией созван Совет национальной безопасности для выработки скоординированных мер.

Губернатор потребовал от национального правительства решительных и последовательных действий для преодоления кризиса общественного порядка, а также срочного подключения министерства обороны. Он назвал произошедшее трагедией, которая наполняет болью весь колумбийский народ.