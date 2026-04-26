Деньги ушли в очистку

В Москве суд приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего главы Рузского муниципального округа Московской области Максима Тарханова. Экс-чиновник обвиняется в растрате более 300 млн руб., выделенных на реконструкцию очистных сооружений. Хотя по этому делу уже осуждены шесть человек, сам Максим Тарханов вину не признает.

Бывший глава Рузского муниципального округа Подмосковья Максим Тарханов

Фото: Пресс-служба Рузского городского округа

Как стало известно “Ъ”, в Тушинском райсуде столицы прошло предварительное слушание уголовного дела Максима Тарханова, начало разбирательства по существу назначено на вторник, 28 апреля. Материалы на экс-главу подмосковного округа были выделены из большого дела, где помимо прочих фигурировали его экс-заместитель Артем Рыбаков и владелец фирмы-подрядчика ООО АИС Гагик Захарян (уехал за границу и числится в розыске).

Само расследование Следственный комитет России начал в феврале 2021 года по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в подмосковной Рузе в ходе строительства новых очистных сооружений в 2016–2019 годах было растрачено не менее 320 млн руб.

Эти средства, по материалам дела, были перечислены строительной компании АИС в рамках программы по восстановлению региональных ЖКХ. Сам район выделил на реконструкцию очистных сетей около 50 млн руб., столько же поступило из областного бюджета, еще 400 млн руб.— из федерального.

Следствие считает, что заключивший концессионное соглашение с компанией АИС экс-руководитель Рузского округа Максим Тарханов не проконтролировал выполнение компанией работ должным образом. В результате фирма сделала не все, что было предусмотрено соглашением, и эксплуатация очистных сооружений стала невозможной.

Первыми в 2019 году были задержаны топ-менеджеры компании-подрядчика, которым предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А в феврале 2021 года под арест Басманным судом столицы были отправлены и бывшие руководители Рузского муниципального округа Максим Тарханов и Артем Рыбаков. Сначала им вменили в вину превышение должностных полномочий, позже обвинение переквалифицировали на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Первый процесс по этому делу в Тушинском суде завершился год назад.

Тогда Максим Тарханов, входивший в число подсудимых, настаивал на своей невиновности. Он указывал, что уволился с должности главы Рузского округа в ноябре 2018 года, на тот момент на проект строительства очистных сооружений было потрачено 320 млн руб. При этом работы велись с отставанием от графика из-за задержки с последним траншем в 79 млн руб., который должна была получить компания-подрядчик. В результате к намеченному сроку — декабрю 2018 года — новые очистные сооружения не заработали. Уже после его увольнения, заявлял Максим Тарханов, руководство фирмы попыталось сфальсифицировать документы о якобы полном выполнении работ, но афера была вскрыта. В результате было возбуждено уголовное дело, позже с компанией концессионное соглашение разорвали. При этом, отмечал подсудимый, проведенная проверка не установила причинения ущерба городу: на момент возбуждения дела работ было выполнено на сумму большую, чем получила фирма-подрядчик. «Если выделенные средства были похищены, то на что был построен объект?» — резюмировал свою позицию экс-глава округа.

На суд доводы экс-чиновника произвели впечатление, и, чтобы разобраться в его предполагаемой роли в событиях, описанных в уголовном деле, материалы на Максима Тарханова были выделены в отдельное производство и направлены на дополнительное расследование. Тем временем других фигурантов признали виновными и приговорили к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет.

В ходе предварительного слушания на повторном процессе в Тушинском суде Максим Тарханов продолжал настаивать на своей невиновности.

При этом он заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности его дела, поскольку оно, по мнению подсудимого, должно быть рассмотрено не в Москве, а по месту совершения предполагаемого преступления — в Рузе. Там, к слову, проживает и более 120 свидетелей по делу. Соответственно, обвиняемый заявил и отвод судье как не имеющему права рассматривать его дело. Ответы на ходатайства суд даст во вторник.

