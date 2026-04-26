Собянин: подготовку к отопительному сезону в Москве завершат к 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону в столице будут полностью завершены до 1 сентября. К августу городское хозяйство приведет в порядок более 74 тыс. зданий, включая жилые дома, социальные объекты и объекты экономики.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как написал мэр в Мах, в рамках подготовки проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных систем, оборудования котельных, тепловых пунктов, объектов большой энергетики, а также водопроводных сетей и магистралей.

Прошедшая зима оказалась снежной и холодной: выпало около трех метров снега, что почти вдвое превышает климатическую норму. Самые обильные снегопады пришлись на начало года. Несмотря на это, все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. 3 февраля в московской энергосистеме был обновлен исторический рекорд электропотребления — максимальная нагрузка достигла 21 126 МВт. Кроме того, городские службы обеспечили работу свыше 4,3 тыс. объектов зимнего отдыха: катков, лыжных трасс, горнолыжных склонов и снежных городков.