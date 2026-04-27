Ни штатно, ни валко

В 2025 году банки перешли к сокращению численности сотрудников. В среднем штат сократился на 4%, хотя в отдельных случаях снижение численности доходило до 40%. Кредитные организации оптимизируют бизнес за счет внедрения новых технологий, сокращения офлайн-офисов, а также передавая часть задач на аутсорсинг. Это позволило поднять заработные платы, которые в среднем выросли на 15%, опередив темпы инфляции.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Численность персонала 20 крупных банковских групп за 2025 год сократилась на 4%, следует из данных, опубликованных на основе отчетности кредитных организаций по МСФО и предоставленных банками. Общее число сотрудников составило 557 тыс. человек, фактически вернувшись к показателю 2023 года (см. “Ъ” от 7 апреля 2025 года). Причем снижение произошло в 14 банковских группах.

Основной вклад в эту динамику внесли показатели крупнейших банковских групп, Сбербанка и ВТБ. Несмотря на относительно небольшое снижение в процентном выражении (около 5%), суммарно они сократили численность сотрудников на 21,5 тыс. В госбанках отмечают, что сокращение штатов связано с оптимизацией рабочего процесса и расходов, а также с устранением дублирования команд и проектов. В ВТБ эти процессы, в частности, были продиктованы интеграцией РНКБ и Почта-банка. В Сбербанке указали на «системную трансформацию бизнеса» через последовательное внедрение автоматизации и AI-решений в деятельность компаний. Там отметили, что внедрение искусственного интеллекта «оптимизирует не только массовые операционные и рутинные функции, но и часть направлений, которые связаны с решением более комплексных, креативных задач (разработка приложений, генерация контента на сайте и прочее)».

Также сокращение численности показали крупнейшие банки с акционерами из недружественных стран.

Наибольшее сокращение прошло в Юникредит-банке (почти на 40%), который последовательно сворачивает бизнес с 2022 года, в настоящее время готовясь к его ликвидации (см. “Ъ” от 10 апреля). Сократили штат и в Райффайзенбанке (3,8%). В кредитной организации отметили, что сокращение отражает «естественное движение команды банка и точечное перераспределение компетенций для эффективности процессов».

К другим факторам, которые могли привести к сокращению сотрудников в банках, эксперты и участники рынка относят тенденцию к сокращению офлайн-офисов. «В прошлом году продолжался процесс сокращения отделений, что, естественно, затронуло и персонал, который в этих офисах работал»,— отмечает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Именно сокращением отделений объясняется сокращение персонала в банке «Синара» (на 16%). Как поясняет руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Алексей Куприянов, флагманским бизнесом становится инвестиционный банк, а розничное направление трансформируется в онлайн-формат, поэтому «нет потребности в большом числе сотрудников для офисов».

Как следует из данных Банка России, на конец 2025 года в РФ действовало 22,4 тыс. дополнительных офисов, что на 1,7 тыс. меньше, чем годом ранее. Причем почти 0,8 тыс. офисов сокращали банки (без учета Сбербанка), тогда как годом ранее их число оставалось неизменным, а в 2023 году даже выросло почти на 0,9 тыс. По оценке аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» («ТеДо»), доля сотрудников, занятых в направлении «Развитие филиальной сети», в общей структуре банков за 2025 год упала на 51% по медиане. «Это связано с массовым переходом клиентов на дистанционные каналы обслуживания, что сделало содержание разветвленной сети физических отделений экономически неэффективным»,— считает старший менеджер практики оказания услуг в области управления персоналом «ТеДо» Надежда Воронина.

В дополнение к этому банки стали более активно передавать часть процессов проверенным компаниям на аутсорсинг.

Как отмечает Надежда Воронина, «это позволяет сокращать штатную численность при сохранении операционных возможностей, одновременно перераспределяя ФОТ в пользу более квалифицированных сотрудников». По оценке «ТеДо», к концу 2025 года доля финансовых компаний, использующих аутсорсинг, выросла на 2,6 п. п., до 79,5%.

Эти факторы привели к тому, что наименее востребованными в банковском бизнесе оказались кассиры-операционисты, верификаторы документов, операторы колл-центров и служб техподдержки, product- и project-менеджеры. В целом за 2025 год общее количество вакансий в банковской сфере снизилось на 22%, свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Вместе с тем среди наиболее востребованных банкиры выделяют ИТ-специалистов (особенно по информбезопасности, где, по данным SuperJob, количество вакансий увеличилось на 19%), а также специалистов по продажам и по клиентскому сервису. В Совкомбанке отметили, что автоматизации подверглись операционные и рутинные процессы, что «позволило сотрудникам переключиться на более стратегические, креативные и клиентоориентированные задачи».

Такая трансформация позитивно отразилась на росте заработной платы банковских сотрудников. Почти во всех рассматриваемых банковских группах среднемесячная зарплата за год выросла, причем нередко на 20–30%. В целом она достигла 180 тыс. руб. в месяц, хотя в отдельных банках составляла 210–360 тыс. руб.

Дарья Загайнова, Дмитрий Ладыгин