В переславском селе в пожаре на ферме погибли два человека и шесть животных

В Переславль-Залесском округе в селе Большая Брембола в результате пожара на частной ферме погибли два мужчины и шесть животных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По информации ведомства, о возгорании на ферме в МЧС сообщили 25 апреля в 2:58. Тушили возгорание девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Ликвидация была объявлена в 12:20. Огонь уничтожил ферму на площади 814 кв. м.

«Погибли два мужчины 46 и 60 лет. Из здания фермы смогли выбраться два бычка, оставшиеся животные, одна овца и пять быков, погибли»,— сообщили в МЧС.

Дознаватели МЧС предполагают, что ферма загорелась из-за неосторожности при курении. Ведомство проводит проверку.

Алла Чижова