Путин поблагодарил КНДР за создание мемориала в честь освобождения Курской области

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия в Пхеньяне мемориального комплекса, посвященного освобождению Курской области. Глава государства поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возведение памятника «в кратчайшие сроки» — к годовщине освобождения Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Власти КНДР «решительно и без колебаний» помогли России в освобождении Курской области от военнослужащих Вооруженных сил Украины, следует из письма господина Путина. «Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой»,— указано в сообщении на сайте Кремля.

Мемориальный комплекс и Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции станут «символом дружбы и единства» народов России и КНДР, подчеркнул Владимир Путин. Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять отношения. «Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям»,— заключил российский президент.

На церемонию открытия мемориала приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Пхеньян также прибыл министр обороны России Андрей Белоусов.