Белоусов приехал в КНДР на переговоры

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР. Он проведет переговоры с высшим руководством Северной Кореи и командованием вооруженных сил, сообщили в российском военном ведомстве.

Также в графике министра — участие в торжествах и памятных мероприятиях. Господина Белоусова в Пхеньяне встретил глава Минобороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Два дня назад господин Белоусов пообщался с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Коллеги сошлись во мнении, что под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина две страны развиваются в позитивном ключе. Господин Белоусов также говорил, что военное сотрудничество России и Китая — один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности.