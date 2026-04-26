Студентка из Петербурга приехала в Ростов Великий для передачи мошенникам 1 млн

В Ростове Великом полиция возбудила уголовное дело по факту обмана 20-летней студентки из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Девушка обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от мошеннических действий. Сначала ей позвонил якобы сотрудник жилищной инспекции, попросил продиктовать код из СМС. В поступившем сообщении, помимо кода, была информация о том, что к ее телефону подключено новое устройство, а на саму владелицу якобы оформлен кредит.

Далее с девушкой связался неизвестный, представившийся менеджером, и сообщил, что теперь она является дроппером и пособником недружественных стран. Для избежания ответственности звонивший убедил студентку передать деньги курьеру.

«Для этого гражданка по указанию мошенника поехала из Санкт-Петербурга в Вологду, где нашла и забрала у родителей денежные средства в сумме 1 млн руб. и 30 тыс. долларов. Далее по инструкции неизвестного на такси приехала в Ростов Великий, где отдала денежные средства неизвестному под кодовым словом "Чайник"»,— рассказали в УМВД.

Алла Чижова