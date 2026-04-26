Минобороны России сообщило об уничтожении 49 беспилотников ВСУ за два часа

Силы ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией с 7:00 до 9:00 мск. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны сбили над Белгородской, Вологодской и Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь на 26 апреля над территорией России было сбито 203 беспилотника. При атаке на Вологодскую область был поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия «Аммиак-3». Пострадали пять человек.

В Севастополе при ударе беспилотника погиб мужчина. Еще один житель пострадал из-за падения обломков БПЛА на здание больницы.