Главные новости к утру 26 апреля
На пресс-ужине, в котором участвовал Дональд Трамп, произошла стрельба.
Севастополь подвергся массированному налету беспилотников. Один человек погиб, несколько пострадали. Обломки одного из БПЛА попали в отделение больницы.
Пятеро пострадали при атаке БПЛА на трубопровод с серной кислотой в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие возобновления переговоров с США. Он сказал, что Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады.
Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправился к МКС.