Главные новости к утру 26 апреля

На пресс-ужине, в котором участвовал Дональд Трамп, произошла стрельба.

Севастополь подвергся массированному налету беспилотников. Один человек погиб, несколько пострадали. Обломки одного из БПЛА попали в отделение больницы.

Пятеро пострадали при атаке БПЛА на трубопровод с серной кислотой в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие возобновления переговоров с США. Он сказал, что Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады.

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправился к МКС.