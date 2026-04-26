INSA: уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг рекордных 28%

Согласно свежему опросу института изучения общественного мнения INSA, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла рекордного уровня общественной поддержки. С результатом в 28% она увеличила отрыв от консервативного правящего блока Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХСС). Сейчас ХДС/ХСС отстает от АдГ на 4 п. п.

Рейтинг СДПГ продолжает находиться на отметке 14%, а партия «Зеленые» потеряла один пункт, опустившись до 12%. «Левые» удерживают 11%. При этом Свободная демократическая партия и «Союз Сары Вагенкнехт» набирают лишь по 3% — на два п. п. меньше, чем требуется для прохождения в Бундестаг. В опросе INSA, проведенном по заказу газеты Bild с понедельника по пятницу, приняли участие 1203 человека.

Из-за нежелания других партий работать с АдГ, формирование правительства возможно через коалиции из трех политических сил, отмечают в INSA. Так, союз ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» набрал бы в сумме 50%, а коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Левых» — 49%. В INSA при этом обратили внимание на то, что суммарный рейтинг двух левых партий уже превышает показатели правящего блока.

Ранее суд в Германии запретил считать АдГ экстремистской организацией. В решении отмечали, что действительно существуют основания полагать, что партия занимается борьбой против существующего в стране демократического порядка. Однако этого недостаточно для того, чтобы «установить фундаментальную антиконституционность» организации, посчитали в суде.