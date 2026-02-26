Суд в Германии запретил считать АдГ экстремистской организацией

Административный суд Кёльна запретил ведомству по охране конституции Германии (контрразведка) классифицировать ультраправую партию «Альтернатива для Германии» как экстремистскую организацию. Об этом сообщает Spiegel.

Как следует из решения суда, есть основания полагать, что партия направляет свои усилия против основ существующего в стране демократического порядка. Тем не менее этого недостаточно для того, чтобы «установить фундаментальную антиконституционность» организации.

Первое похожее судебное решение было вынесено тем же судом в мае 2025 года после того, как контрразведка признала партию правоэкстремистской. После этого руководство «Альтернативы для Германии» потребовало через суд отмены решения ведомства.

Нынешнее постановление суда временное и условное, оно действует до вынесения решения по основной жалобе «Альтернативы для Германии». Как отмечает Spiegel, этот процесс может занять несколько лет.

Николай Зубов