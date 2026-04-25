«Локомотив» задело в борьбе за выживание

В 27-м туре чемпионата России по футболу замыкающий тройку «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» — 0:2. Железнодорожники потеряли важные очки в борьбе за третье место, но и их прямой конкурент ЦСКА не сумел воспользоваться этим, сыграв вничью с «Рубином» — 0:0. Теперь слово за «Балтикой» и «Спартаком», которые встретятся с «Акроном» и «Пари Нижним Новгородом» соответственно.

Кадр матча «Крылья Советов»—«Локомотив»

После тяжелого матча с «Зенитом» «Локомотив» приехал к борющимся за выживание в премьер-лиге и потому очень опасным «Крыльям Советов». Самарцы находились на 14-м месте с 23 очками и всего на один балл опережали «Нижний Новгород», располагающийся на 15-й строчке в зоне прямого вылета. В предыдущих шести турах они не одержали ни одной победы, при этом не проигрывали дома, добившись трех ничьих. Собственно, железнодорожники сами недавно неудачно съездили в Самару, вылетев здесь из Кубка России. Тогда матч также завершился вничью, и «Крылья» взяли верх в серии пенальти.

Сейчас борьба за выживание в чемпионате настолько обострилась, что от команд, участвующих в ней, можно ждать любых сюрпризов. Даже списанный в первую лигу «Сочи» неожиданно выдал серию из трех побед, а соседствовавший с ним «Оренбург», одолев в 27-м туре на выезде «Ростов» (1:0), уже поднялся на промежуточное 11-е место с 26 очками. Причем теперь и вполне комфортно чувствовавшие себя ростовчане очутились в группе риска, которая расширилась до семи клубов.

«Крылья», вдохновленные примером «Оренбурга», сразу создали супермомент на угловом, но центральный защитник Сергей Божин ухитрился промазать с метра от дальней штанги, куда ему скинул мяч Доминик Ороз.

Самарцы дружно схватились за голову, не понимая, как их одноклубник не забил.

В середине первого тайма они упустили еще одну отличную возможность открыть счет, когда Амар Рахманович в контратаке вывел Ивана Олейникова на идеальную позицию, а тот лишь размял голкипера москвичей Антона Митрюшкина. Потом Олейников попробовал пробить его из-за штрафной площади, а на 31-й минуте все-таки сделал это после прострела Николая Рассказова. И хотя Митрюшкин отразил первый удар Олейникова, полузащитник добил мяч со второй попытки.

«Крылья» были лучше по игре и заслуженно повели 1:0, но «Локомотив» мог быстро перечеркнуть все их усилия. Дмитрий Воробьев организовал Данилу Пруцеву чистый выход один на один с вратарем Сергеем Песьяковым, а он испортил красивую комбинацию и жахнул мимо. Еще Алексей Батраков опасно бил со штрафного, и Песьякову пришлось реагировать.

В начале второго тайма самарцам крупно повезло, что защитник Лукас Фассон чуть-чуть не попал в створ с подачи вышедшего на замену Сергея Пиняева. Будь он поточнее, Песьяков бы уже ничем не помог. И вообще гости активизировались, однако и хозяева не стали запираться на своей половине поля, оберегая минимальный перевес. На 53-й минуте им удалась атака с ходу, когда Михайло Баняц забрал подбор и зарядил из-за штрафной, а Рахманович, стоя спиной к воротам, пяткой переправил мяч в сетку.

Теперь железнодорожникам нужно было отыгрываться с 0:2, но «Крылья» едва не увеличили преимущество, когда Митрюшкин с трудом парировал хитрый удар головой Олейникова на стандарте.

А вот у москвичей практически ничего не получалось даже после того, как они выпустили Николая Комличенко и перестроились на схему с двумя нападающими.

В концовке еще и центрбек Сесар Монтес переквалифицировался в форварда, что привело к обратному эффекту, и Артем Шуманский заработал пенальти, заставив нарушить правила Митрюшкина. Вратарь исправил свою ошибку, не позволив реализовать 11-метровый Кириллу Печенину, но спасти матч было уже невозможно. Потерпев поражение, «Локомотив» остался с 49 очками. «Крылья Советов» с 26 баллами пока переместились на 12-ю позицию.

После осечки «Локомотива» у ЦСКА появился шанс сократить отставание от него до двух пунктов. Правда, одолеть «Рубин» в Казани задача сама по себе сложная, а под руководством Франка Артиги команда вообще перестала проигрывать, одержав четыре победы при трех ничьих. Причем в числе поверженных оказались такие большие клубы, как «Краснодар», «Локомотив», московское «Динамо». Армейцы же, наоборот, заметно сдали весной по сравнению с первой частью сезона.

Главный тренер красно-синих Фабио Челестини решил передернуть стартовый состав, тем более что некоторые футболисты имели повреждения. Но не сказать, что эти изменения пошли на пользу. Казанцы уже в дебюте могли забить, когда их лучший бомбардир Мирлинд Даку отдал тонкий пас Велдину Ходже и гостей выручил голкипер Владислав Тороп. Они и дальше атаковали острее, а Жак Сиве не использовал еще один момент, не сумев нанести хороший удар. В том эпизоде ему помешал центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов, который к тому же дважды заблокировал Даку.

18-летний армеец был, наверное, самым полезным на поле до перерыва, и во многом благодаря ему москвичи сохранили нули. Они тоже несколько раз потревожили вратаря «Рубина» Евгения Ставера, но только разогрели его.

Во втором тайме Челестини вернул в состав Матвея Кисляка и Лусиано Гонду, заменив бразильцев Матеуса Алвеса и Энрике Кармо. С ними ЦСКА заиграл лучше, однако в качестве «джокера» едва не выступил защитник хозяев Дениль Мальдонадо, поменявший Никиту Лобова. Москвичи прозевали его подключение на стандарте, и трудно объяснить, как он не разобрался в простой ситуации. Между тем тучи сгущались и над штрафной Ставера, который совершил настоящий сейв после прорыва с правого края Гонду. Артига до последнего верил в бомбардирские способности Даку, но Данилов сдержал мощного албанца. В концовке еще его напарник Жуан Виктор принял на себя пару мячей, а Ставер отбил удар головой Данилы Козлова, так что игра закончилась нулевой ничьей.

ЦСКА не может победить уже на протяжении четырех матчей, тем не менее пока с 45 очками он поднялся на пятое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак», у которого впереди встреча с «Нижним Новгородом». «Рубин» с 39 баллами занимает седьмую строчку.

Александр Ильин