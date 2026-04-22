«Зенит» с пенальти не прошибешь

В 26-м туре чемпионата России по футболу состоялся один из самых важных матчей финишного отрезка сезона, в котором замыкающий тройку «Локомотив» принимал вышедший на первое место «Зенит». Встреча завершилась нулевой ничьей, при этом москвичи в концовке не реализовали пенальти. Теперь расстановка наверху турнирной таблицы будет зависеть от результата матча «Спартака» с «Краснодаром». Пока петербуржцы опережают кубанцев на два очка.

Если посмотреть на календарь в концовке чемпионата, то 26-й тур с двумя такими топ-матчами, как «Локомотив»—«Зенит» и «Спартак»—«Краснодар», вполне можно было назвать определяющим, если не решающим в золотой гонке. Да, претендующим на чемпионство петербуржцам и кубанцам предстоит еще наведаться в Москву к ЦСКА и «Динамо» соответственно, но очень многое в борьбе за титул решается именно сейчас.

«Зенит» только в прошлом туре вышел на первое место, воспользовавшись тем, что «Краснодар» потерял очки в домашней встрече с «Балтикой». И конечно, в клубе из Санкт-Петербурга хорошо понимали, что еще один такой шанс может уже не представиться, поэтому упускать лидерство никак нельзя.

Вообще, петербуржцы в нынешнем чемпионате лучше всего выглядели как раз в больших, знаковых матчах, не потерпев в них ни одного поражения. С настроем на те же московские команды у них всегда все в порядке, и, в частности, «Локомотив» они довольно уверенно убрали в первом круге — 2:0.

Тогда «Зенит» забил быстрый гол, и сейчас игра началась с весьма опасного прорыва в штрафную площадь Александра Соболева, который, правда, завершил его крайне неточным ударом. Вот Зелимхан Бакаев с гораздо более дальней дистанции не просто попал в створ, а заставил потрудиться голкипера гостей Дениса Адамова. Вскоре Бакаев своей активностью еще заставил сфолить на желтую карточку Дугласа Сантоса, и в целом железнодорожники неплохо провели дебют, создав к тому же острый момент после подачи углового и скидки Дмитрия Воробьева на дальнюю штангу.

Постепенно рисунок игры приобрел ожидаемый вид, когда «Зенит» больше действовал в позиционном нападении, а «Локомотив» надеялся на контратаки. Но неожиданно у петербуржцев основная угроза стала исходить от левого защитника Дугласа Сантоса, который оказался на самом острие в двух эпизодах. В первом случае бразилец лихо проскочил сквозь двух оппонентов в штрафную и промахнулся из выгодного положения, а во втором его успел заблокировать Бакаев, иначе, скорее всего, быть бы голу. Такие же креативщики, как Алексей Батраков у «Локомотива» и Максим Глушенков у «Зенита», отличились до перерыва тем, что заработали по желтой карточке.

При преимуществе над «Краснодаром» в одно очко ничья не устраивала команду Сергея Семака, и во втором тайме ей нужно было изыскать резервы для усиления игры.

Тем не менее первым замену произвел главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов, убрав из-под потенциальной красной карточки имевшего предупреждение Александра Руденко и бросив в пекло 19-летнего Даниила Чевардина. Москвичи и на поле выглядели как-то инициативнее, чаще посещая чужую штрафную и вынуждая гостей отбиваться. Так что Семак решил прибегнуть к двойной перестановке, заменив Дугласа Сантоса с Глушенковым на Романа Вегу и Андрея Мостового.

На 63-й минуте хозяева каким-то чудом не открыли счет с углового в исполнении Батракова. Мяч заметался перед воротами Адамова, и Лукас Фассон с Артемом Карпукасом могли запихнуть его в сетку. Галактионов выпустил Николая Комличенко, который умеет это делать профессионально, и центральный нападающий почти сразу нашел голевой момент. Но хотя Евгений Морозов отдал ему максимально удобную передачу, он пробил прямо во вратаря. Семак поднял со скамейки запасных Джона Дурана, однако колумбиец в очередной раз показал, что особой помощи от него ждать не следует. Железнодорожники играли лучше, а тот же Комличенко мог получше пробить головой с подачи вернувшегося в футбол после травмы Сергея Пиняева.

И все-таки Комличенко в компенсированное время добился своего, когда выиграл очередной навес в штрафную, и центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев в борьбе с ним чуть-чуть коснулся мяча рукой. VAR рекомендовала арбитру Алексею Сухому назначить пенальти, и он поставил его, несмотря на бурный протест со стороны гостей, за что Нино и Джон Джон даже схлопотали по карточке.

Развязка наступила на 99-й минуте. К «точке» подошел сам Комличенко и врезал по-простому на силу, но Адамов угадал, куда полетит мяч, и спас петербуржцев от поражения.

А в итоге матч едва не закончился массовой дракой, когда Сухой дал поиграть командам еще пару минут.

В такой ситуации ничья и одно набранное очко, конечно, были для «Зенита» за счастье. Теперь у него стало 56 баллов. Но «Краснодару», у которого на два пункта меньше, чтобы снова подняться на первое место, необходимо побеждать «Спартак». Этот матч состоится в четверг, 23 апреля, и наверняка тоже будет абсолютно непредсказуемым.

Александр Ильин