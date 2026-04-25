Один человек погиб, девять пострадали при ударах ВСУ по ДНР

Один человек погиб, еще девять мирных жителей пострадали при ударах ВСУ ракетами и дронами по ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

Женщина 1957 года рождения погибла в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа. По населенному пункту ВСУ ударили ракетами. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1978 года и 1991 года рождения, мужчины 1979 и 2007 года рождения.

При ударе БПЛА по заправке в Куйбышевском районе Донецка пострадали женщина 1987 года рождения и мужчины 1959, 1967, 2006 годов рождения. У всех диагностированы травмы средней степени тяжести. Еще один беспилотник ударил по машине на дороге Светлодарск — Дебальцево. Ранения получил мужчина 1989 года рождения.

При атаках ВСУ повреждения получили инфраструктура АЗС, газовоз и автобус городского маршрута № 23 в Куйбышевском районе Донецка, жилые дома и грузовой автомобиль.