Главные новости за 25 апреля. Кавказ

В Ставропольском крае суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для второго обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции.

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения 31-летнему жителю Гумбетовского района, подозреваемому в нападении на врачей. Обвиняемого заключили под стражу на 1 месяц 29 суток — до 23 июня 2026 года.

В Кисловодске региональный оператор ООО «ЖКХ» завершил модернизацию комплекса сортировки твердых коммунальных отходов. Производительность объекта выросла до 120 тыс. т твердых коммунальных отходов в год.

На курорте «Эльбрус» из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа канатных дорог и горнолыжных трасс. Скорость ветра превышала 15 м/с.

В Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Чеченской Республики и Ростовской области, а также двух бывших работников акционерного общества «Международный аэропорт Махачкала». В зависимости от роли им вменяются статьи ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных товаров) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).