На Ставрополье суд арестовал второго обвиняемого в нападении на участника СВО
В Ставропольском крае суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для второго обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Происшествие случилось 19 апреля в городе Изобильном. По версии следствия, группа мужчин из-за малозначительного повода избила 37-летнего участника спецоперации, которому позже потребовалась медицинская помощь. Свидетелем конфликта стал малолетний ребенок потерпевшего.
Еще одному из фигурантов также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.