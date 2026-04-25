В Махачкале заключили под стражу фигуранта дела о нападении на врачей

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения 31-летнему жителю Гумбетовского района, подозреваемому в нападении на врачей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Согласно поступившим материалам, вечером 23 апреля в помещениях ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского» в Махачкале обвиняемый, используя нож, нанес колото-резаные ранения в область лица и шеи двум врачам. Инцидент произошел в комнате дежурного медперсонала.

Довести задуманное до конца злоумышленнику помешало активное сопротивление потерпевших и оперативные действия сотрудников службы безопасности больницы. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на 1 месяц 29 суток — до 23 июня 2026 года. Постановление может быть обжаловано в Верховном Суде Республики Дагестан.

Константин Соловьев