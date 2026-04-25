Мощность сортировочного комплекса в Кисловодске выросла до 120 тысяч тонн

В Кисловодске региональный оператор ООО «ЖКХ» завершил модернизацию комплекса сортировки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своих соцсетях.

Обновление проходило поэтапно, без приостановки технологического процесса, что позволило не останавливать обработку мусора, собираемого с территории города и соседних поселков. Установка современного оборудования, включая новые кабины сортировки, подающие и сортировочные конвейеры, более мощный сепаратор и современные прессы, увеличили производительность объекта до 120 тыс. т твердых коммунальных отходов в год.

На предприятии отходы делят на основные фракции: пластик, стекло, металл, бумагу и картон. После этого они направляются на вторичную переработку, что сокращает объемы мусора, отправляемого на полигоны.

