Аракчи передал Пакистану позицию и замечания Ирана по требованиям США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи разъяснил пакистанским властям текущую иранскую позицию по вопросам урегулирования конфликта с США. Мнение Тегерана он представил во время субботней встречи в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и командующим пакистанскими силами обороны Асимом Муниром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Министр иностранных дел высоко оценил усилия пакистанских властей, особенно фельдмаршала Асима Мунира, по достижению перемирия и прекращения войны, а также изложил позицию и соображения нашей страны»,— указано в сообщении в официальном Telegram-канале господина Аракчи.

На встрече с премьером Пакистана глава иранского МИДа также «изложил принципиальную позицию в отношении последних событий», сообщила его пресс-служба.

По данным Reuters, на переговорах министр Аракчи подробно рассказал пакистанским посредникам о замечаниях Тегерана по требованиям, выдвигаемым Вашингтоном для подписания мирного соглашения. Детали этой части переговоров неизвестны, при этом источник Reuters уточнил, что «иранская сторона в принципе не согласна принять максималистские требования».

Axios сообщал, что новые переговоры США и Ирана могут пройти в Пакистане 27 апреля — после встречи спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с пакистанскими посредниками 25 апреля. МИД Ирана заявил, что на данный момент никаких переговоров не планируется.